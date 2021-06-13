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Англия - Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Англия - Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Уэмбли".

13 июня в матче первого тура группового турнира Чемпионата Европы-2020 сыграют сборные Англии и Хорватии.

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Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Хорватия.

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  • Англия и Хорватия выступают в группе D, где их соперниками также являются команды Чехии и Шотландии.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.