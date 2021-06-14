В Україні подешевшала лохина

Попит на ягоду щорічно зростає.

В Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше. За останній рік площа висадження рослини суттєво збільшилася – до чотирьох тисяч гектарів. Аграрії вже планують зібрати понад сім тисяч тонн урожаю.

Фермери роблять ставку на лохину, адже попит на ягоду щорічно зростає не тільки в Україні, а й країнах Європи. Цього року новим напрямком збуту ягід став Близький Схід. Тому вартість готові знизити до семи доларів за кілограм.

Як повідомлялося, в Україні почали різко знижуватися ціни на полуницю. За прогнозами експертів, цього року пік збирання полуниці може припасти на 15-18 червня, коли ціни можуть опуститися до мінімальних показників - оптова ціна може впасти до рівня 25 грн/кг.

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