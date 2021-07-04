Жимолость в Україні: ціни, особливості вирощування та користь

Українці потрохи звикають до нових ягід.

Жимолость завойовує свого покупця. Це відносно нова ягода на українському ринку. Але і вона вже має своїх поціновувачів завдяки суцільної користі. Хоча присмак кислинки спочатку може і не сподобатися

Про нову ягоду йшлося у сюжеті ТСН.19:30 3 липня.

Поруч з блакитними довгастими ягодами стоять ще і два кущі у горшках, а також стенд з інформацією. Покупці до нового продукту підходять обережно, але цікавість - стримати важко. У Києві ціна - 200 гривень за кілограм, гуртова - 150. Ціна у Харкові - 146 гривень за пів кіло. За два тижні продажів люди трохи звикли до нового товару.

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Зазвичай жимолость відкриває ягідний сезон і достигає раніше полуниці, але цього року через погодні примхи, ці ягоди ідуть паралельно. До речі, жимолость збирати дуже складно. Вона постійно ховається. Промислових посадок - в Україні не багато - пару сотень гектарів. Виростити самому під силу кожному - навіть не досвідченому дачникові. Єдина - умова - одним кущем не обійтися. Це - ягода холодного клімату і від спеки кущі стають не привабливими. З одного куща можна зібрати до 6 кілограмів урожаю.

Пропускати її сезон - дієтологи не радять. За вітамінними показниками - іншим ягодам із жимолостю важко конкурувати. За своїм складом жимолость нагадує лохину, але дешевша, принаймні, удвічі. Ще її називають ягодою молодості. Також ці плоди щедрі на йод, корисний для щитівки. Багаті на селен, який знижує ризик онкології та серцево-судинних захворювань. От тільки зберігати її важко. Вона псується дуже швидко, два-три дні та вона вже має не товарний вигляд. Щоденна норма не більше 300 грамів плодів на день.

Ця ягода швидко псується, тому її заморожують, цілими ягодами, перетинають в пюре і варять варення. А от шеф-кухарі просто на ходу вигадують з жимолостю авторські страви - лисички карамелізовані з жимолостю, з ялівцем, щоб підкреслити аромат лісу. Цю страву можна окремо подавати як закуску, або гарніром до дикої птиці, качки чи кролика.

А ще цю ягоду можна їсти всім. Вона не викликає алергії.

Кореспондентки Наталка Волосацька, Соломія Панків, Юлія Семененко.

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