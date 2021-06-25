В Україні розпочався сезон вишні: які ціни на ягоди

В Україні розпочався сезон вишні: які ціни на ягоди

Більш масово вийти на ринок виробники планують від наступного тижня.

В Україні цього тижня розпочався сезон вишні. Попри те, що він почався цього року на тиждень пізніше, ніж зазвичай, ціни на ці ягоди вже почали знижуватися.

Про це повідомляє EastFruit.

Так, зазначається, що перші невеликі партії вишні на початку тижня надійшли на ринок по 30-40 грн/кг, але вже на сьогоднішній день відпускні ціни на ягоди знизилися до 25 грн/кг.

Зниження цін на самому початку сезону виробники пояснюють досить низьким попитом на цю ягоду. Варто зазначити, що наразі практично за такими ж цінами можна придбати і черешню, і полуницю.

Водночас оператори ринку вважають, що середня ціна на вишню цього сезону може бути нижчою, ніж у минулому році, завдяки більш високому врожаю. Також саме вишня з усіх кісточкових найменше постраждала від несприятливих погодних умов.

Сезон малини розпочався: скільки коштують ягоди та як корисніше їх їсти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання