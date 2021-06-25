У Києві впровадили електронну чергу для охочих вакцинуватися від коронавірусу

У Києві впровадили електронну чергу для охочих вакцинуватися від коронавірусу

Пункти вакцинації працюють уже в 20 регіонах країни.

У Києві через ажіотаж охочих зробити щеплення від коронавірусу впровадили електронну чергу. Більше того місць на вихідні, 26-27 червня, уже немає.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте В Україні розпочали масову вакцинацію від COVID в компаніях: як щепитися

Пункти вакцинації працюють уже в 20 регіонах країни. Не щеплюють поки у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Найбільше, 12 центрів вакцинації, працюють у місті Дніпро. Вакцинують у таких центрах китайською вакциною CoronaVac.

Голова парламентського комітету здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що отримати щеплення можна ставши і в живу чергу. "Кілька днів поспіль відправляйтесь до Міжнародного виставкового центру на Лівобережній. Там, якщо ви записані, вам без всяких черг зроблять вакцину", - каже він.

Слід зауважити, центри працюватимуть від четверга, 24 червня, до суботи, 26 червня, - від 10:00 до 17:30. У неділю вакцинацію проводити не будуть.

Як повідомлялося, вперше 29 та 30 травня у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання