В Одеській області "швидка" з немовлям врізалася в Газель (відео)

В Одеській області "швидка" з немовлям врізалася в Газель (відео)

У дитини підозрюють перелом ключиці.

В Одеській області, біля села Шевченкове, карета "швидкої допомоги" зіткнулася з Газеллю Ізмаїльського загону морської охорони.

Як повідомив Телеграм-канал Одесса-info, "швидка" намагалася обігнати машину прикордонників по зустрічній смузі, але помітивши автомобіль, що наближається, спробувала повернутися у свою смугу руху і протаранила Газель ззаду.

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В результаті удару Газель вилетіла в кювет, а "швидка" зупинилася на узбіччі. У момент ДТП в машині медиків була 4-місячна дитина.

За словами очевидця, від удару у нього ніби стався перелом ключиці. Ще один учасник аварії отримав травму голови.

Обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, в Одесі на нерегульованому перехресті вулиць Середньофонтанської та Семінарської сталось зіткнення трьох автомобілів.

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