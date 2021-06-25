В Одеській області "швидка" з немовлям врізалася в Газель (відео)

У дитини підозрюють перелом ключиці.
В Одеській області, біля села Шевченкове, карета "швидкої допомоги" зіткнулася з Газеллю Ізмаїльського загону морської охорони.
Як повідомив Телеграм-канал Одесса-info, "швидка" намагалася обігнати машину прикордонників по зустрічній смузі, але помітивши автомобіль, що наближається, спробувала повернутися у свою смугу руху і протаранила Газель ззаду.
В результаті удару Газель вилетіла в кювет, а "швидка" зупинилася на узбіччі. У момент ДТП в машині медиків була 4-місячна дитина.
За словами очевидця, від удару у нього ніби стався перелом ключиці. Ще один учасник аварії отримав травму голови.
Обставини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, в Одесі на нерегульованому перехресті вулиць Середньофонтанської та Семінарської сталось зіткнення трьох автомобілів.