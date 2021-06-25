В Одесской области "скорая" с младенцем врезалась в Газель (видео)

В Одесской области "скорая" с младенцем врезалась в Газель (видео)

У ребенка подозревают перелом ключицы.

В Одесской области, возле села Шевченково, карета "скорой помощи" столкнулась с Газелью Измаильского отряда морской охраны.

Как сообщил Телеграмм канал Одесса-info, "скорая" решила обогнать машину пограничников по встречной полосе, но заметив приближающийся автомобиль, попыталась вернуться в свою полосу движения и протаранила Газель сзади.

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От удара Газель вылетела в кювет, а "скорая" остановилась на обочине. В момент ДТП в машине медиков был 4-месячный ребенок.

По словам очевидца, от удара у него якобы произошел перелом ключицы. Еще один участник аварии получил травму головы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в Одессе на нерегулируемом перекрестке улиц Среднефонтанской и Семинарской произошло столкновение трех автомобилей.

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