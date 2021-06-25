Ченнинг Татум впервые показал поклонникам лицо дочери

Актер поделился фотографиями в своем фотоблоге.

Известный американский актер Ченнинг Татум, который наконец договорился с бывшей женой об опеке над дочерью, показал миру лицо своего восьмилетнего ребенка.

Так, недавно звезда фильма "Супер Майк" на своей странице в Instagram опубликовал снимок, где показал как выглядит его дочь Эверли. На фото знаменитость вместе с ребенком позируют на песчаном берегу океана, Ченнинг нежно обнимает свою кроху.

instagram.com/channingtatum

"Моя кроха — это все, ты мой мир и мое сердце. Ты смотрела на полнолуние и рассказывала мне пророчество о русалке, а потом мы побежали в воду, искали ее и играли палочками, которые светятся в ночное воде, призывая русалку. Ты сказала, что прикоснулась к лысой русалки и увидела хвост. Однажды ты прочитаешь это, и я надеюсь, что будешь смеяться. Мы весело проводим время", — трогательно подписал фотографию актер.

В комментариях поклонники засыпали звездного папашу и его малышку комплиментами и отметили, что они очень милые.

Напомним, на днях редким семейным фото с пятилетней дочерью, также поделилась певица Тоня Матвиенко. Звезда, вместе с семьей наслаждается отдыхом в горах.

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