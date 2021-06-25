Ченнінг Татум вперше показав шанувальникам обличчя доньки

Актор поділився світлинами у своєму фотоблогу.

Відомий американський актор Ченнінг Татум, який нарешті домовився з колишньою дружиною про опіку над донькою, показав світові обличчя своєї восьмирічної дитини.

Так, нещодавно зірка стрічки "Супер Майк" на своїй сторінці в Instagram опублікував знімок, де показав який вигляд має його донечка Еверлі. На фото знаменитість разом з дитиною позують на піщаному березі океану, Ченнінг ніжно обіймає свою крихітку.

instagram.com/channingtatum

"Моя крихітка – це все! Ти мій світ і моє серце. Ти дивилася на повний місяць і розповідала мені пророцтво про русалку, а потім ми побігли в воду, шукали її і грали паличками, що світяться в нічний воді, закликаючи русалку. Ти сказала, що доторкнулася до лисої русалки і побачила хвіст. Одного разу ти прочитаєш це, і я сподіваюся, що будеш сміятися. Ми весело проводимо час", - зворушливо підписав світлину актор.

У коментарях шанувальники засипали зіркового татуся та його малечу компліментами та зазначили, що вони дуже милі.

Нагадаємо, днями рідкісним сімейним фото із п'ятирічною донькою, також поділилася співачка Тоня Матвієнко. Зірка, разом з родиною насолоджується відпочинком у горах.

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