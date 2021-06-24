Под Одессой молодой водитель насмерть сбил пешехода

Пенсионер ночью переходил дорогу в неустановленном месте.
83-летний мужчина погиб в аварии, случившейся ночью на автодороге Одесса-Черноморск, возле села Молодежное.
Об этом сообщает прессслужба полиции Одесской области.
По предварительным данным, 22-летний водитель Toyota, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением и сбил пешехода.
83-летний житель Черноморска, как оказалось, переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пенсионер скончался.
Проводится расследование.
Напомним, в Васильевском районе Запорожской области водитель неустановленного автомобиля сбил 39-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП.