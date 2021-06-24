Під Одесою молодий водій на смерть збив пішохода

Пенсіонер вночі переходив дорогу у невстановленому місці.
83-річний чоловік загинув в аварії, що трапилася вночі на автошляху Одеса-Чорноморськ, біля села Молодіжне.
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
За попередніми даними, 22-річний водій Toyota, рухаючись в сторону Одеси, не справився з керуванням та збив пішохода.
83-річний житель Чорноморська, як виявилось, переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пенсіонер загинув.
Проводиться розслідування.
Нагадаємо, у Василівському районі Запорізької області водій невстановленого автомобіля збив 39-річного пішохода, після чого втік з місця ДТП.