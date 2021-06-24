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Під Одесою молодий водій на смерть збив пішохода

Під Одесою молодий водій на смерть збив пішохода

Під Одесою молодий водій на смерть збив пішохода

Пенсіонер вночі переходив дорогу у невстановленому місці.

83-річний чоловік загинув в аварії, що трапилася вночі на автошляху Одеса-Чорноморськ, біля села Молодіжне.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За попередніми даними, 22-річний водій Toyota, рухаючись в сторону Одеси, не справився з керуванням та збив пішохода.

83-річний житель Чорноморська, як виявилось, переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пенсіонер загинув.

Проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Василівському районі Запорізької області  водій невстановленого автомобіля збив 39-річного пішохода, після чого втік з місця ДТП.
 

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