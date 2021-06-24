Штурм Капітолію: у США почали виносити судові вироки

Першою обвинуваченою стала 49-річна Анна Морган-Ллойд зі штату Індіана.

У Сполучених Штатах Америки винесли перший судовий вирок у справі про штурм Капітолію у січні цього року.

Про це повідомляє видання The Huffington Post.

Також читайте Демократи в США створять власну комісію з розслідування штурму Капітолію

Першою обвинуваченою стала 49-річна Анна Морган-Ллойд зі штату Індіана. Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно та 120 годин виправних робіт. Крім того, протягом року їй заборонили використовувати зброю. Вона також повинна пройти тест на наркотики та заплатити компенсацію в розмірі 500 доларів.

Під час судового засідання жінка сказала, що взяла участь у мітингу, аби п родемонструвати підтримку президенту Дональду Трампу. Свою провину вона визнала.

"Мені соромно, що це стало жорстоким проявом насильства. Я ніколи не була би там, якби мала уявлення, що це все так вийде. Я ніколи не мала наміру брати участь у чомусь такому ганебному для американського народу", - сказала Морган-Ллойд.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

Новини світу: американські спецслужби попереджають про повторну спробу штурму Капітолію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання