Штурм Капитолия: в США начали выносить судебные приговоры

Первой обвиняемой стала 49-летняя Анна Морган-Ллойд из штата Индиана.

В Соединенных Штатах Америки вынесли первый судебный приговор по делу о штурме Капитолия в январе этого года.

Об этом сообщает издание The Huffington Post.

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Первой обвиняемой стала 49-летняя Анна Морган-Ллойд из штата Индиана. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и 120 часов исправительных работ. Кроме того, в течение года ей запретили пользоваться оружием. Она также должна пройти тест на наркотики и заплатить компенсацию в размере 500 долларов.

Во время судебного заседания женщина сказала, что приняла участие в митинге, чтобы п родемонстрировать поддержку президенту Дональду Трампу. Свою вину она признала.

"Мне стыдно, что это стало жестоким проявлением насилия. Я никогда не была бы там, если бы имела представления, что это все так получится. Я никогда не собиралась участвовать в чем-то таком позорном для американского народа", — сказала Морган-Ллойд.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

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