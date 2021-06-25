Тройное ДТП в Одессе: электромобиль по инерции сбил пешехода

Тройное ДТП в Одессе: электромобиль по инерции сбил пешехода

От удара электромобиль отбросило на тротуар.

В Одессе на нерегулируемом перекрестке улиц Среднефонтанской и Семинарской произошло столкновение трех автомобилей.

Как сообщили в патрульной полиции, два человека пострадали.

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По предварительной информации, столкнулись Chery и Tesla. После удара электромобиль отбросило на тротуар, где он сбил женщину-пешехода.

Chery, в свою очередь, вылетел на встречную полосу, где в него врезался Volkswagen.

В больницу попали пешеход и пассажирка Chery.

Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

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