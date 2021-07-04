Римське фіаско: як збірна України поступилася Англії в історичному чвертьфіналі Чемпіонату Європи

Римське фіаско: як збірна України поступилася Англії в історичному чвертьфіналі Чемпіонату Європи

Фото з матчу, який не приніс "синьо-жовтим" омріяну путівку до півфіналу.

Збірна України не змогла вийти до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.

Руйнівниками надій української команди на прохід у півфінал стали Гаррі Кейн, який оформив дубль, а також Гаррі Магвайр та Джордан Хендерсон.

ТСН Проспорт пропонує переглянути фотогалерею матчу Україна - Англія, який став першим чвертьфіналом континентальної першості в історії нашої збірної.

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Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

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