Динамо - Базель: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" проведут первый поединок этим летом.
В четверг, 1 июля, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к сезону-2021/2022. Команда Мирчи Луческу в швейцарском Веве сыграет с "Базелем". Начало поединка - в 20:00.
Смотрите на ТСН Проспорт видеотрансляцию матча.
- "Динамо" в минувшем сезоне выиграло все внутренние трофеи в Украине - Чемпионат, Кубок и Суперкубок.
- "Базель" - действующий виче-чемпион Швейцарии.
|ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
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Четверг, 1 июля / 20:00
Веве (Швейцария)