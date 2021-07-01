Динамо - Базель: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" проведут первый поединок этим летом.

В четверг, 1 июля, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к сезону-2021/2022. Команда Мирчи Луческу в швейцарском Веве сыграет с "Базелем". Начало поединка - в 20:00.

Смотрите на ТСН Проспорт видеотрансляцию матча.

"Динамо" в минувшем сезоне выиграло все внутренние трофеи в Украине - Чемпионат, Кубок и Суперкубок.

"Базель" - действующий виче-чемпион Швейцарии.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ



Четверг, 1 июля / 20:00

Веве (Швейцария)







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