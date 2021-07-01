Динамо - Базель: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

"Біло-сині" проведуть перший поєдинок цього літа.

У четвер, 1 липня, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч у рамках підготовки до сезону-2021/2022. Команда Мірчі Луческу у швейцарському Веве зіграє з "Базелем". Початок поєдинку - о 20:00.

Дивіться на ТСН Проспорт відеотрансляцію матчу.

"Динамо" в минулому сезоні виграло всі внутрішні трофеї в Україні - Чемпіонат, Кубок і Суперкубок.

"Базель" - чинний віче-чемпіон Швейцарії.

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ

Четвер, 1 липня / 20:00

Веве (Швейцарія)





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