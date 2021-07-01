Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи: це не сподобалося Путіну

Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи: це не сподобалося Путіну

18 травня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи.

1 липня ВР прийняла президентський закон. Росіяни, як це передбачено законом, корінним народом не визнаються. А ось кримські татари, караїми та кримчаки тепер офіційно визнані корінними народами України. І це, згідно тексту закону, означає, що нащадки цих народів мають власну мову, культуру і традиції, але при цьому усвідомлюють себе корінним народом України.

Росіяни в документі не згадуються і це дуже не сподобалося президенту Росії Путіну. Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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Згідно з текстом законопроєкту, "корінний народ України – це етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України". Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.

Зеленський пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділялися правом представляти корінні народи і приймати рішення від їхнього імені. Метою законопроєкту вказують "визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України".

Відзначається, що прийняття закону дасть можливість корінним народам України у повній мірі володіти всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах України. Президент РФ Володимир Путін вважає, що цей закон "оголошує російський народ некорінним на території України", і навіть порівняв його зі зброєю масового ураження.

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Нагадаємо, 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, що діяв з 2002 року, і відкрився ринок землі. Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

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