"Динамо" не сумело победить во втором подряд матче на летних сборах (видео)

"Динамо" не сумело победить во втором подряд матче на летних сборах (видео)

Команда Мирчи Луческу разошлась ничьей со швейцарским клубом "Лозанна-Спорт".

Киевское "Динамо" провело второй спарринг на учебно-тренировочных сборах в Швейцарии. "Бело-синие" сыграли вничью со швейцарской "Лозанной-Спорт". Матч завершился со счетом 1:1.

Люксембургский нападающий Жерсон Родригес вывел украинскую команду вперед на 7-й минуте, реализовав пенальти. Однако для победы этого оказалось мало. Гол Рибейро в начале второго тайма принес швейцарцам ничью.

Динамо (1 тайм): Бойко - Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей - Андриевский, Гармаш - Леднев, Родригес, Антюх - Супряга.

Динамо (2 тайм): Бойко - Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак - Шепелев, Андриевский (Коробенко, 70) - Антюх (Кулач 64), Леднев (В. Волошин, 83), Де Пена - Ванат (Н. Волошин, 70).

Отметим, что "бело-синие" не смогли выиграть уже второй спарринг на сборах в Швейцарии. В первом контрольном поединке подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4).

"Динамо" в прошлом сезоне выиграло все внутренние трофеи в Украине - Чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Новую кампанию "бело-синие" начнут 24 июля матчем за Суперкубок Украины с "Шахтером".

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