"Динамо" не сумело победить во втором подряд матче на летних сборах (видео)

Команда Мирчи Луческу разошлась ничьей со швейцарским клубом "Лозанна-Спорт".
Киевское "Динамо" провело второй спарринг на учебно-тренировочных сборах в Швейцарии. "Бело-синие" сыграли вничью со швейцарской "Лозанной-Спорт". Матч завершился со счетом 1:1.
Люксембургский нападающий Жерсон Родригес вывел украинскую команду вперед на 7-й минуте, реализовав пенальти. Однако для победы этого оказалось мало. Гол Рибейро в начале второго тайма принес швейцарцам ничью.
Динамо (1 тайм): Бойко - Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей - Андриевский, Гармаш - Леднев, Родригес, Антюх - Супряга.
Динамо (2 тайм): Бойко - Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак - Шепелев, Андриевский (Коробенко, 70) - Антюх (Кулач 64), Леднев (В. Волошин, 83), Де Пена - Ванат (Н. Волошин, 70).
Отметим, что "бело-синие" не смогли выиграть уже второй спарринг на сборах в Швейцарии. В первом контрольном поединке подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4).
- "Динамо" в прошлом сезоне выиграло все внутренние трофеи в Украине - Чемпионат, Кубок и Суперкубок.
- Новую кампанию "бело-синие" начнут 24 июля матчем за Суперкубок Украины с "Шахтером".