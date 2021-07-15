"Динамо" разгромило французский клуб на сборах в Швейцарии

"Динамо" разгромило французский клуб на сборах в Швейцарии

Подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с "Эвианом".

Киевское "Динамо" одержало крупную победу над французским "Эвианом" в третьем контрольном матче на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

Команда Мирчи Луческу забила в ворота соперника три "сухих" мяча - 3:0.

Дублем отметился полузащитник Богдан Леднев. Он открыл счет на 2-й минуте и отправил третий гол "Эвиану" на 38-й минуте. Еще один мяч за киевский клуб на 17-й минуте забил 19-летний нападающий Владислав Ванат.

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0).

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Во время него столичный клуб проведет еще три матча: 17 июля: "Динамо" - "Ницца" (Франция); 18 июля: "Динамо" - "Этуаль" (Швейцария) 20 июля "Динамо" - "Атлетик" (Испания).

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" может пропустить его. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ.

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