Встреча Зеленского и Байдена в июле не состоится — СМИ

Вашингтон предлагает, чтобы Зеленский встретился с Байденом в конце августа.
США предлагают провести визит Владимира Зеленского в Вашингтон и встречу с Джо Байденом в августе, а не июле, как сообщала ранее украинская сторона.
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, американская сторона вычеркнула слово "июльский" с украинского сообщения, в котором говорилось, что руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.
Еще после первого телефонного общения Ермака с Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты сообщений (помня о конфузе Банковой, где неправильно передали смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписали главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО).
Сейчас Вашингтон предлагает Киеву провести визит Зеленского в США в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.
Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
В Офисе президента раскрыли детали переговоров. Однако впоследствии из пресс-релиза убрали часть, в которой Байден якобы подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.