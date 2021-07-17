Встреча Зеленского и Байдена в июле не состоится — СМИ

Встреча Зеленского и Байдена в июле не состоится — СМИ

Вашингтон предлагает, чтобы Зеленский встретился с Байденом в конце августа.

США предлагают провести визит Владимира Зеленского в Вашингтон и встречу с Джо Байденом в августе, а не июле, как сообщала ранее украинская сторона.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, американская сторона вычеркнула слово "июльский" с украинского сообщения, в котором говорилось, что руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

Еще после первого телефонного общения Ермака с Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты сообщений (помня о конфузе Банковой, где неправильно передали смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписали главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО).

Сейчас Вашингтон предлагает Киеву провести визит Зеленского в США в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

В Офисе президента раскрыли детали переговоров. Однако впоследствии из пресс-релиза убрали часть, в которой Байден якобы подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

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