Польша изменила условия въезда для авиапутешественников: как попасть в страну

Польша изменила условия въезда для авиапутешественников: как попасть в страну

Туристам необходимо заполнить формуляр, который будет помогать быстро информировать их о том, что на борту самолета были инфицированные коронавирусом люди.

С субботы, 17 июля, Польша обязала туристов, прибывающих в страну авиатранспортом, заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.

Об этом говорится на сайте правительства Польши. Так называемую карту местонахождения путешественника (eKLP) можно найти по ссылке.

Форма eKLP нужна Минздраву Польши для того, чтобы отслеживать инфицированных коронавирусом. Документ необходимо заполнить перед путешествием, во время него, или перед проверкой пограничными органами в аэропорту. Подтверждение его заполнения нужно показать в распечатанном или электронном виде персоналу в аэропорту.

В карте нужно указать:

страну, откуда начинается путешествие;

номер рейса;

имя и фамилию;

контактные данные (телефон, адрес электронной почты);

дату прибытия;

документ, удостоверяющий личность или номер PESEL (идентификационный код в Польше)

документ, подтверждающий выздоровление лица от коронавируса, или полную вакцинацию, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус;

адреса всех мест, где человек собирается остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха и т.п.),

Подтверждение о заполнении формы поступит на электронную почту. Один человек может заполнить анкету для нескольких человек только при условии, если они все время будут находиться вместе (например, путешествие семьей).

Напомним:

Королевство Дания с 17 июля открывается для въезда всех украинских граждан , в том числе и туристов. Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19.

, в том числе и туристов. Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19. С 18 июля 00:00 все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, даже те, которые не являются привитыми от коронавируса.

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