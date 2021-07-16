Даже для непривитых: Германия открывает границу для всех украинцев

Даже для непривитых: Германия открывает границу для всех украинцев

Путешественники обязаны показать только отрицательный результат теста на коронавирус.

С 18 июля 00:00 все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, даже те, которые не являются привитыми от коронавируса.

Это связано с тем, что Украину добавили в перечень третьих стран, из которых разрешено беспрепятственно въезжать на немецкую территорию. Соответствующий перечень появился на сайте правительства Германии. Кроме Украины, в этом списке находятся еще 27 стран мира.

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Начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию. Лицо считается резидентом данной страны, если постоянно проживает там не менее шести последних месяцев, отмечают в Министерстве.

"Германия ввела и обновила свои ограничения на въезд на основе рекомендации Совета Европейского Союза. Список третьих стран регулярно проверяется и при необходимости обновляется", — говорится в сообщении.

Внесение страны в список тех, с которых разрешено въезжать, освобождает путешественников от необходимости показывать справку о полном курсе вакцинации, а также обосновывать исключительные основания для въезда. Однако путешественники все равно обязаны предоставлять актуальный отрицательный тест на коронавирус. Страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

Напомним, Евросоюз официально рекомендовал разрешить гражданам Украины путешествовать без необходимости проведения вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус.

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