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Как солить огурцы: топ-5 рецептов

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Как солить огурцы: топ-5 рецептов

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Мы собрали для вас лучшие рецепты соленых огурцов.

Как быстро приготовить соленые огурцы, чтобы они были хрустящими и ароматными?

Огурцы за 5 минут

Самый быстрый рецепт предлагает повар Андрея Величко.

Ингредиенты: 

  • огурцы грунтовые, либо весенние мелкие, либо любые что есть - 500-700 г
  • сахар - 1 ст. л.
  • соль - 1 ст. л.
  • масло растительное - 1 ст. л.
  • укроп - 1 пучок
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • уксус - 2 ст. л.

Огурцы помыть. Идеально – просто срезать края у мелких корнишонов, если средние огурцы – пополам порезать, а более крупные порезать на 4 части. 

Добавить к ним соль, сахар, уксус, рубленый чеснок и укроп. Можно влить ложку растительного масла. Переложить в пищевой пакет и хорошенько потрусить. Оставить на час-полтора-два. Без холодильника. 

Достать из пакета и переложить в тарелочку. Употреблять как закуску. 

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Getty Images

Огурцы за 20 минут

Чуть дольше придется подождать, если приготовить огурцы по рецепту Руслана Сеничкина.

Ингредиенты:

  • огурцы - 500 г
  • перец острый - 1 шт.
  • чеснок - 3 дольки
  • соль - 20 г
  • рисовый уксус - 20 мл
  • соевый соус - 20 мл

Отрезаем с обеих сторон кончики огурцов, разрезаем их напополам и нарезаем, как на салат. Высыпаем огурцы в отдельную миску, добавляем острый перец, измельченный чеснок и морскую соль. Размешаем все и доливаем рисовый уксус. Оставляем огурцы на 20 минут.

Добавляем соевый соус, перемешиваем и сливаем маринад. Подаем на стол.

Соленые огурцы за сутки по семейному рецепту

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился рецептом засолки, что называется, проверенным временем.

Для маринования и консервации лучше всего подходят темно-зеленые огурцы с черными шипами. Считается, что овощи с белыми шипами и толстой кожурой хуже впитывают соль, поэтому в банке становятся мягкими. Для маринования я обычно выбираю овощи размером до 10 см длиной.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов;
  • 2 ст. л. соли;
  • 3 зубчика чеснока;
  • соцветия укропа;
  • листья черной смородины;
  • листья хрена;
  • вода.

Огурцы хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на два часа. За это время они впитают влагу и будут хрустящими. Чеснок очищаем. Соцветия укропа, 5-7 листиков черной смородины и 2-3 листа хрена промываем и нарезаем крупными кусками, чтобы они поместились в банки, но занимали много места.Зелень и огурцы в чистую банку выкладываем слоями. Важно плотно утрамбовать огурцы, чтобы между ними было как можно меньше пустоты.

Если не планируете хранить огурцы до зимы, можете смело засыпать соль и заливать холодной водой. В этом случае банку с огурцами накрываем неплотно, можно обратной стороной крышки, и ставим в какую-то емкость, потому что в процессе брожения будет вытекать сок. Ждем три дня, пока огурцы замаринуются. Кое-кто дегустирует такие огурцы уже через день, я же советую подождать.

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Самый простой рецепт малосольных огурцов

Этим способом засолки огурцов поделился наш редактор  Александр Луценко.

Ингредиенты:

  • огурцы
  • укроп
  • чеснок (по желанию)
  • столовая ложка соли

Порезать на 4 части огурцы, пучок укропа, чеснок (по желанию). На 1 кг огурцов - столовая ложка соли. Закинуть все в пакет, перемешать. Завязать пакет и оставить на два часа, но, если постоит подольше, будет вкуснее. Для ускорения процесса можно добавить уксус (1-2 столовых ложки), и 2 часа ждать не надо.

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Рецепт хрустящих малосольных огурцов

Если хотите быть уверенными в том, что ваши огурцы будут хрустеть, попробуйте рецепт от Светланы Матющенко.

Ингредиенты: 

  • 2-2,5 кг огурцов
  • 1 стручок красного острого перца
  • 1 головка чеснока
  • 3-5 зонтиков укропа
  • 8-10 листьев смородины
  • 8-10 листьев вишни
  • 3-5 листьев хрена
  • 1 корень хрена
  • вода
  • соль

Огурцы вымыть и замочить на 2-3 часа в холодной воде. Все листья промыть, чеснок и корень хрена очистить и нарезать небольшими кусочками, острый перец нарезать кольцами. Соль растворить в холодной питьевой воде из расчета 2 столовые ложки без горки соли на 1 л воды.

На дно эмалированной или стеклянной емкости выложить слой листьев и пару зонтиков укропа, затем плотно уложить половину нормы огурцов, пересыпая их корнем хрена, чесноком и острым перцем, наверх опять листья, затем оставшиеся огурцы с корнем хрена, чесноком и острым перцем. Верхний слой – листья и зонтики укропа.

Подготовленные огурцы залить рассолом так, чтобы он их полностью покрыл, уложить сверху плоскую тарелку вверх дном, поставить на нее гнет, например, литровую банку с водой и оставить при комнатной температуре. Если в помещении жарко, огурцы будут готовы уже на вторые сутки.