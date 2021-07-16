Как солить огурцы: топ-5 рецептов

Мы собрали для вас лучшие рецепты соленых огурцов.
Как быстро приготовить соленые огурцы, чтобы они были хрустящими и ароматными?
Огурцы за 5 минут
Самый быстрый рецепт предлагает повар Андрея Величко.
Ингредиенты:
- огурцы грунтовые, либо весенние мелкие, либо любые что есть - 500-700 г
- сахар - 1 ст. л.
- соль - 1 ст. л.
- масло растительное - 1 ст. л.
- укроп - 1 пучок
- чеснок - 3-4 зубчика
- уксус - 2 ст. л.
Огурцы помыть. Идеально – просто срезать края у мелких корнишонов, если средние огурцы – пополам порезать, а более крупные порезать на 4 части.
Добавить к ним соль, сахар, уксус, рубленый чеснок и укроп. Можно влить ложку растительного масла. Переложить в пищевой пакет и хорошенько потрусить. Оставить на час-полтора-два. Без холодильника.
Достать из пакета и переложить в тарелочку. Употреблять как закуску.
Огурцы за 20 минут
Чуть дольше придется подождать, если приготовить огурцы по рецепту Руслана Сеничкина.
Ингредиенты:
- огурцы - 500 г
- перец острый - 1 шт.
- чеснок - 3 дольки
- соль - 20 г
- рисовый уксус - 20 мл
- соевый соус - 20 мл
Отрезаем с обеих сторон кончики огурцов, разрезаем их напополам и нарезаем, как на салат. Высыпаем огурцы в отдельную миску, добавляем острый перец, измельченный чеснок и морскую соль. Размешаем все и доливаем рисовый уксус. Оставляем огурцы на 20 минут.
Добавляем соевый соус, перемешиваем и сливаем маринад. Подаем на стол.
Соленые огурцы за сутки по семейному рецепту
Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился рецептом засолки, что называется, проверенным временем.
Для маринования и консервации лучше всего подходят темно-зеленые огурцы с черными шипами. Считается, что овощи с белыми шипами и толстой кожурой хуже впитывают соль, поэтому в банке становятся мягкими. Для маринования я обычно выбираю овощи размером до 10 см длиной.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов;
- 2 ст. л. соли;
- 3 зубчика чеснока;
- соцветия укропа;
- листья черной смородины;
- листья хрена;
- вода.
Огурцы хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на два часа. За это время они впитают влагу и будут хрустящими. Чеснок очищаем. Соцветия укропа, 5-7 листиков черной смородины и 2-3 листа хрена промываем и нарезаем крупными кусками, чтобы они поместились в банки, но занимали много места.Зелень и огурцы в чистую банку выкладываем слоями. Важно плотно утрамбовать огурцы, чтобы между ними было как можно меньше пустоты.
Если не планируете хранить огурцы до зимы, можете смело засыпать соль и заливать холодной водой. В этом случае банку с огурцами накрываем неплотно, можно обратной стороной крышки, и ставим в какую-то емкость, потому что в процессе брожения будет вытекать сок. Ждем три дня, пока огурцы замаринуются. Кое-кто дегустирует такие огурцы уже через день, я же советую подождать.
Самый простой рецепт малосольных огурцов
Этим способом засолки огурцов поделился наш редактор Александр Луценко.
Ингредиенты:
- огурцы
- укроп
- чеснок (по желанию)
- столовая ложка соли
Порезать на 4 части огурцы, пучок укропа, чеснок (по желанию). На 1 кг огурцов - столовая ложка соли. Закинуть все в пакет, перемешать. Завязать пакет и оставить на два часа, но, если постоит подольше, будет вкуснее. Для ускорения процесса можно добавить уксус (1-2 столовых ложки), и 2 часа ждать не надо.
Рецепт хрустящих малосольных огурцов
Если хотите быть уверенными в том, что ваши огурцы будут хрустеть, попробуйте рецепт от Светланы Матющенко.
Ингредиенты:
- 2-2,5 кг огурцов
- 1 стручок красного острого перца
- 1 головка чеснока
- 3-5 зонтиков укропа
- 8-10 листьев смородины
- 8-10 листьев вишни
- 3-5 листьев хрена
- 1 корень хрена
- вода
- соль
Огурцы вымыть и замочить на 2-3 часа в холодной воде. Все листья промыть, чеснок и корень хрена очистить и нарезать небольшими кусочками, острый перец нарезать кольцами. Соль растворить в холодной питьевой воде из расчета 2 столовые ложки без горки соли на 1 л воды.
На дно эмалированной или стеклянной емкости выложить слой листьев и пару зонтиков укропа, затем плотно уложить половину нормы огурцов, пересыпая их корнем хрена, чесноком и острым перцем, наверх опять листья, затем оставшиеся огурцы с корнем хрена, чесноком и острым перцем. Верхний слой – листья и зонтики укропа.
Подготовленные огурцы залить рассолом так, чтобы он их полностью покрыл, уложить сверху плоскую тарелку вверх дном, поставить на нее гнет, например, литровую банку с водой и оставить при комнатной температуре. Если в помещении жарко, огурцы будут готовы уже на вторые сутки.