Продукты, от которых нужно отказаться перед сном

Продукты, от которых нужно отказаться перед сном

Не стоит есть перед сном острую и жирную пищу, а также употреблять алкоголь.

В ритме современной жизни довольно трудно соблюдать все правила здорового питания. Собственно на вопрос есть ли не есть перед сном до сих пор нет однозначного ответа среди врачей и ученых. Но некоторые эксперты утверждают, что небольшой перекус из правильно выбранных продуктов будет только способствовать лучшему сну, не навредит здоровью, и не приведет к увеличению веса.

О том, от каких продуктов нужно отказаться перед сном, если вы хотите спать крепко и сладко — в материале ТСН.ua.

АЛКОГОЛЬ

Употребление спиртосодержащего напитка мешает организму переходить в глубокую фазу здорового сна и снижает его качество. Плохое самочувствие, усталость, слабость, возникшая после такого сна, останутся на весь следующий день.

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ОСТРАЯ ПИЩА

Острые продукты вызывают различные расстройства, в частности изжогу и повышенное давление. Также острота продуктов повышает температуру тела.

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СЫРЫЕ ОВОЩИ

Употребление сырых овощей перед сном может вызвать расстройство желудка, повышенное газообразование и вздутие живота. Метеоризм и кишечные колики могут спровоцировать помидоры, сельдерей, капуста.

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КОЛБАСА И КОПЧЕНОЕ МЯСО

Содержат тирамин и аминокислоты, которые стимулируют физическую и умственную активность.

ЗЛАКОВЫЕ КАШИ

Питательный продукт, который усиливает энергию и бодрость. Особенно вредна каша на ночь, если добавить в нее сладкий сироп или сахар. Ведь избыток глюкозы может привести и к другим нарушениям организма.

ЖИРНОЕ МЯСО И САЛО

Эти продукты перевариваются очень трудно. А длительное их переваривание мешает спокойному сну, ведь организм будет ночью работать, а не отдыхать.

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МОРОЖЕНОЕ

Содержит много жиров, которые плохо усваиваются. Также в мороженом содержится сахар и различные пищевые добавки, которые стимулируют образование таких гормонов, как адреналин и норадреналин, что приводит к агрессивности и раздражительности.

ЖАРЕНЫЕ БЛЮДА

Пищеварительной системе, чтобы справиться с избытком жира, содержащегося в жареных продуктах, придется работать даже ночью.

СУХОФРУКТЫ

Клетчатка, содержащаяся в сухофруктах, заставит организм работать усиленно. Кроме того, в сушеном продукте очень много сахара, что делает энергетическую ценность сухофруктов достаточно значительной, что ночью точно не нужно.

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ШОКОЛАД

В составе черного шоколада содержится кофеин, который влияет на увеличение частоты пульса и повышение давления.

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