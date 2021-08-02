30 лет Независимости: главные мероприятия юбилейного празднования

Основные события празднования 30-й годовщины украинской Независимости начнутся уже 23 августа.

В понедельник, 2 августа, президент Владимир Зеленский представил программу празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Во всей стране по этому случаю состоится более 150 мероприятий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Основные праздничные события начнутся уже 23 августа. В частности, в День Государственного флага в географическом центре Украины Зеленский откроет большой флагшток. В тот же день начнут свою работу саммит "Крымская платформа" и саммит "Первых леди и джентльменов". В Киеве ждут политиков и дипломатов со всего мира.

Утром 24 августа состоится большой военный парад с привлечением всех родов войск, с прохождением военной техники и при участии военных из стран, которые являются стратегическими партнерами Украины.

В тот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли, а вечером на стадионе "Олимпийский" — большой концерт "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" с участием звезд эстрады, артистов оперы и балета, а также симфонического оркестра.

"Это большой и очень важный день. Не просто большой парад, большой концерт, большой салют. Это возможность понять, чего мы научились за годы независимости и чего должны научиться, чтобы никогда ее не потерять ", — отметил на представлении плана празднования глава государства.

Новости Украины: празднование Дня Независимости начнется за неделю до главной даты

Все торжества — эксклюзивно — будут показаны в эфире телеканала "1 + 1", а также на сайте ТСН.

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