Новый год в одиночестве: как встретить, чтобы не загрустить

Когда новостная лента развевается итогами года и счастливыми фото, одиночество может ощущаться особенно остро. Но если у вас нет сил на активное празднование — это нормально.

Новый год в одиночестве:

Новый год в одиночестве: можно по собственным правилам

Новогодняя суматоха, планировка застолий и яркие фотографии в соцсетях часто создают иллюзию, что все вокруг счастливы, кроме вас. Однако одиночество по праздникам — это чувство, знакомое многим, особенно в условиях войны.

О том, как позаботиться о себе в этот период, напоминает Национальная полиция Украины в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?».

Почему сейчас так тяжело

Одиночество может накрыть по разным причинам. Это не обязательно физическое отсутствие людей рядом.

  • Вы можете быть одни, потому что родные далеко или вы переживаете потерю.

  • Вы можете быть среди людей, но все равно чувствовать себя отчужденным.

  • Вы можете просто устать — настолько, что сил «держать лицо» и радоваться уже не осталось.

В такие моменты давление общества («надо праздновать», «надо радоваться») лишь усугубляет состояние.

Главное правило: «Тебе можно»

Психологи отмечают: не стоит силить себя и надевать маску счастья. Лучшее, что вы можете сделать для своего ментального здоровья — это позволить себе быть настоящим.

«Тебе можно: прожить эти дни так, как выходит. Медленно. Честно. По-своему», — советуют психологи.

Как поддержать себя

Если нет праздничного настроения, попробуйте сместить фокус с внешних атрибутов праздника на внутренний комфорт.

  1. Не имитируйте радость. В такие моменты не нужно делать вид, что есть праздничное настроение, если его нет. Честность с собой снимает огромное бремя напряжения.

  2. Будьте с собой. Вместо того чтобы убегать от чувств в громкие компании или алкоголь, попробуйте просто побыть рядом с собой. Позаботьтесь о себе так, как позаботились бы о самом лучшем друге.

  3. Установите свои правила. Вы имеете полное право выключить телефон, лечь спать раньше, заказать пиццу вместо оливье или просто смотреть любимый сериал.

Итак, напомни себе такое:

  • Тебе не нужно быть на праздники «хоть с кем-то», чтобы оставаться ценным.

  • Ты не должен заполнять тишину громким празднованием.

  • Чувство одиночества на праздники не означает, что с тобой что-то не так.

  • Ты можешь просто остаться дома и создать свой праздник (или нет). Это тоже способ провести время, ведь нет «правильного» сценария празднования.

  • Это нормально по праздникам — скучать по близости, которой сейчас нет.

  • Ты не должен проводить время с родными, если не хочешь, потому что они нарушают твои личные границы.

  • Тебе не нужно принимать все приглашения, чтобы не сидеть дома в одиночестве.

  • У тебя может не быть компании для празднования. Но это не значит, что тебя никто не любит.

  • Ты не должен выставлять радостные фото с елкой и писать всем поздравления.

Этот Новый год — это просто дата в календаре. И только вы решаете, каким смыслом ее наполнить, чтобы сберечь себя.

