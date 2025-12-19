- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 276
- Время на прочтение
- 3 мин
Новый год в одиночестве: как встретить, чтобы не загрустить
Когда новостная лента развевается итогами года и счастливыми фото, одиночество может ощущаться особенно остро. Но если у вас нет сил на активное празднование — это нормально.
Новогодняя суматоха, планировка застолий и яркие фотографии в соцсетях часто создают иллюзию, что все вокруг счастливы, кроме вас. Однако одиночество по праздникам — это чувство, знакомое многим, особенно в условиях войны.
О том, как позаботиться о себе в этот период, напоминает Национальная полиция Украины в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?».
Почему сейчас так тяжело
Одиночество может накрыть по разным причинам. Это не обязательно физическое отсутствие людей рядом.
Вы можете быть одни, потому что родные далеко или вы переживаете потерю.
Вы можете быть среди людей, но все равно чувствовать себя отчужденным.
Вы можете просто устать — настолько, что сил «держать лицо» и радоваться уже не осталось.
В такие моменты давление общества («надо праздновать», «надо радоваться») лишь усугубляет состояние.
Главное правило: «Тебе можно»
Психологи отмечают: не стоит силить себя и надевать маску счастья. Лучшее, что вы можете сделать для своего ментального здоровья — это позволить себе быть настоящим.
«Тебе можно: прожить эти дни так, как выходит. Медленно. Честно. По-своему», — советуют психологи.
Как поддержать себя
Если нет праздничного настроения, попробуйте сместить фокус с внешних атрибутов праздника на внутренний комфорт.
Не имитируйте радость. В такие моменты не нужно делать вид, что есть праздничное настроение, если его нет. Честность с собой снимает огромное бремя напряжения.
Будьте с собой. Вместо того чтобы убегать от чувств в громкие компании или алкоголь, попробуйте просто побыть рядом с собой. Позаботьтесь о себе так, как позаботились бы о самом лучшем друге.
Установите свои правила. Вы имеете полное право выключить телефон, лечь спать раньше, заказать пиццу вместо оливье или просто смотреть любимый сериал.
Итак, напомни себе такое:
Тебе не нужно быть на праздники «хоть с кем-то», чтобы оставаться ценным.
Ты не должен заполнять тишину громким празднованием.
Чувство одиночества на праздники не означает, что с тобой что-то не так.
Ты можешь просто остаться дома и создать свой праздник (или нет). Это тоже способ провести время, ведь нет «правильного» сценария празднования.
Это нормально по праздникам — скучать по близости, которой сейчас нет.
Ты не должен проводить время с родными, если не хочешь, потому что они нарушают твои личные границы.
Тебе не нужно принимать все приглашения, чтобы не сидеть дома в одиночестве.
У тебя может не быть компании для празднования. Но это не значит, что тебя никто не любит.
Ты не должен выставлять радостные фото с елкой и писать всем поздравления.
Этот Новый год — это просто дата в календаре. И только вы решаете, каким смыслом ее наполнить, чтобы сберечь себя.
