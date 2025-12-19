Новий рік на самоті: як зустріти, щоб не засумувати

Новий рік на самоті: можна за власними правилами

Новорічна метушня, планування застіль та яскраві фотографії у соцмережах часто створюють ілюзію, що всі навколо щасливі, окрім вас. Проте самотність у свята — це почуття, знайоме багатьом, особливо в умовах війни.

Про те, як подбати про себе у цей період, нагадує Національна поліція України в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Чому зараз так важко

Самотність може накрити з різних причин. Це не обов’язково фізична відсутність людей поруч.

Ви можете бути самі , бо рідні далеко або ви переживаєте втрату.

Ви можете бути серед людей , але все одно почуватися відчуженим.

Ви можете просто втомитися — настільки, що сил «тримати обличчя» і радіти вже не залишилося.

У такі моменти тиск суспільства («треба святкувати», «треба радіти») лише погіршує стан.

Головне правило: «Тобі можна»

Психологи наголошують: не варто силувати себе і надягати маску щастя. Найкраще, що ви можете зробити для свого ментального здоров’я — це дозволити собі бути справжнім.

«Тобі можна: прожити ці дні так, як виходить. Повільно. Чесно. По-своєму», — радять психологи.

Як підтримати себе

Якщо святкового настрою немає, спробуйте змістити фокус із зовнішніх атрибутів свята на внутрішній комфорт.

Не імітуйте радість. У такі моменти не потрібно робити вигляд, що є святковий настрій, якщо його немає. Чесність із собою знімає величезний тягар напруги. Будьте із собою. Замість того, щоб втікати від почуттів у гучні компанії чи алкоголь, спробуйте просто побути поруч із собою. Потурбуйтеся про себе так, як потурбувалися б про найкращого друга. Встановіть свої правила. Ви маєте повне право вимкнути телефон, лягти спати раніше, замовити піцу замість олів’є або просто дивитися улюблений серіал.

Цей Новий рік — це просто дата в календарі. І тільки ви вирішуєте, яким змістом її наповнити, щоб зберегти себе.

