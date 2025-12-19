- Дата публікації
Новий рік на самоті: як зустріти, щоб не засумувати
Коли стрічка новин майорить підсумками року та щасливими фото, самотність може відчуватися особливо гостро. Але якщо ви не маєте сил на активне святкування — це нормально.
Новорічна метушня, планування застіль та яскраві фотографії у соцмережах часто створюють ілюзію, що всі навколо щасливі, окрім вас. Проте самотність у свята — це почуття, знайоме багатьом, особливо в умовах війни.
Про те, як подбати про себе у цей період, нагадує Національна поліція України в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».
Чому зараз так важко
Самотність може накрити з різних причин. Це не обов’язково фізична відсутність людей поруч.
Ви можете бути самі, бо рідні далеко або ви переживаєте втрату.
Ви можете бути серед людей, але все одно почуватися відчуженим.
Ви можете просто втомитися — настільки, що сил «тримати обличчя» і радіти вже не залишилося.
У такі моменти тиск суспільства («треба святкувати», «треба радіти») лише погіршує стан.
Головне правило: «Тобі можна»
Психологи наголошують: не варто силувати себе і надягати маску щастя. Найкраще, що ви можете зробити для свого ментального здоров’я — це дозволити собі бути справжнім.
«Тобі можна: прожити ці дні так, як виходить. Повільно. Чесно. По-своєму», — радять психологи.
Як підтримати себе
Якщо святкового настрою немає, спробуйте змістити фокус із зовнішніх атрибутів свята на внутрішній комфорт.
Не імітуйте радість. У такі моменти не потрібно робити вигляд, що є святковий настрій, якщо його немає. Чесність із собою знімає величезний тягар напруги.
Будьте із собою. Замість того, щоб втікати від почуттів у гучні компанії чи алкоголь, спробуйте просто побути поруч із собою. Потурбуйтеся про себе так, як потурбувалися б про найкращого друга.
Встановіть свої правила. Ви маєте повне право вимкнути телефон, лягти спати раніше, замовити піцу замість олів’є або просто дивитися улюблений серіал.
Цей Новий рік — це просто дата в календарі. І тільки ви вирішуєте, яким змістом її наповнити, щоб зберегти себе.
