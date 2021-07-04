Рецепт хрустящих малосольных огурцов

Малосольные огурцы – одна из самых популярных летних закусок, которая прекрасно дополняет любое блюдо и украшает застолье.
Приготовленные по нашему рецепту малосольные огурцы получаются невероятно ароматными, аппетитными и хрустящими, с легкой остринкой.
Ингредиенты:
- 2-2,5 кг огурцов
- 1 стручок красного острого перца
- 1 головка чеснока
- 3-5 зонтиков укропа
- 8-10 листьев смородины
- 8-10 листьев вишни
- 3-5 листьев хрена
- 1 корень хрена
- вода
- соль
Приготовление
Огурцы вымыть и замочить на 2-3 часа в холодной воде.
Все листья промыть, чеснок и корень хрена очистить и нарезать небольшими кусочками, острый перец нарезать кольцами.
Соль растворить в холодной питьевой воде из расчета 2 столовые ложки без горки соли на 1 л воды.
На дно эмалированной или стеклянной емкости выложить слой листьев и пару зонтиков укропа, затем плотно уложить половину нормы огурцов, пересыпая их корнем хрена, чесноком и острым перцем, наверх опять листья, затем оставшиеся огурцы с корнем хрена, чесноком и острым перцем. Верхний слой – листья и зонтики укропа.
Подготовленные огурцы залить рассолом так, чтобы он их полностью покрыл, уложить сверху плоскую тарелку вверх дном, поставить на нее гнет, например, литровую банку с водой и оставить при комнатной температуре. Если в помещении жарко, огурцы будут готовы уже на вторые сутки.
На заметку
Огурцы выбирайте свежие, средней величины и правильной формы.
Если хотите, чтобы огурцы засолились скорее, перед посолом отрежьте у них кончики.
Приготовленные таким образом огурцы можно законсервировать на зиму. Для этого следует их перемыть, уложить в банки, переслаивая листьями и специями, закипятить рассол, в котором они находились, залить им огурцы и закатать.
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