Рецепт хрустящих малосольных огурцов

Малосольные огурцы – одна из самых популярных летних закусок, которая прекрасно дополняет любое блюдо и украшает застолье.

Приготовленные по нашему рецепту малосольные огурцы получаются невероятно ароматными, аппетитными и хрустящими, с легкой остринкой.

Ингредиенты:

2-2,5 кг огурцов

1 стручок красного острого перца

1 головка чеснока

3-5 зонтиков укропа

8-10 листьев смородины

8-10 листьев вишни

3-5 листьев хрена

1 корень хрена

вода

соль

Приготовление

Огурцы вымыть и замочить на 2-3 часа в холодной воде.

Все листья промыть, чеснок и корень хрена очистить и нарезать небольшими кусочками, острый перец нарезать кольцами.

Соль растворить в холодной питьевой воде из расчета 2 столовые ложки без горки соли на 1 л воды.

На дно эмалированной или стеклянной емкости выложить слой листьев и пару зонтиков укропа, затем плотно уложить половину нормы огурцов, пересыпая их корнем хрена, чесноком и острым перцем, наверх опять листья, затем оставшиеся огурцы с корнем хрена, чесноком и острым перцем. Верхний слой – листья и зонтики укропа.

Подготовленные огурцы залить рассолом так, чтобы он их полностью покрыл, уложить сверху плоскую тарелку вверх дном, поставить на нее гнет, например, литровую банку с водой и оставить при комнатной температуре. Если в помещении жарко, огурцы будут готовы уже на вторые сутки.

На заметку

Огурцы выбирайте свежие, средней величины и правильной формы.

Если хотите, чтобы огурцы засолились скорее, перед посолом отрежьте у них кончики.

Приготовленные таким образом огурцы можно законсервировать на зиму. Для этого следует их перемыть, уложить в банки, переслаивая листьями и специями, закипятить рассол, в котором они находились, залить им огурцы и закатать.

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