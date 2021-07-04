Рецепт хрустких малосольних огірків

Малосольні огірки — одна з найпопулярніших літніх закусок, яка чудово доповнює будь-яку страву і прикрашає застілля.

Приготовлені за нашим рецептом малосольні огірки будуть неймовірно ароматними, апетитними і хрусткими, з легкою гостринкою.

Інгредієнти:

2-2,5 кг огірків

1 стручок червоного гострого перцю

1 головка часнику

3-5 парасольок кропу

8-10 листків смородини

8-10 листків вишні

3-5 листків хрону

1 корінь хрону

вода

сіль

Приготування

Огірки вимити і замочити на 2-3 години в холодній воді.

Все листя промити, часник і корінь хрону очистити і нарізати невеликими шматочками, гострий перець нарізати кільцями.

Сіль розчинити у холодній питній воді з розрахунку 2 столові ложки без гірки солі на 1 л води.

На дно емальованої або скляної ємності викласти шар листя і пару парасольок кропу, потім щільно укласти половину норми огірків, пересипаючи їх коренем хріну, часником і гострим перцем, зверху знову листя, потім залишилися огірки з коренем хріну, часником і гострим перцем. Верхній шар — листя і парасольки кропу.

Підготовлені огірки залити розсолом так, щоб він їх повністю покрив, укласти зверху пласку тарілку догори дном, поставити на неї гніт, наприклад, літрову банку з водою і залишити при кімнатній температурі. Якщо в приміщенні с, огірки будуть готові вже на другу добу.

На замітку

Огірки вибирайте свіжі, середньої величини і правильної форми.

Якщо хочете, щоб вони засолилися швидше, перед посолюванням відріжте в них кінчики.

Приготовлені таким чином огірки можна законсервувати на зиму. Для цього слід їх перемити, укласти в банки, перекладаючи листям і спеціями, закип'ятити розсіл, у якому вони перебували, залити ним огірки і закатати.

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