Рецепт хрустких малосольних огірків

Малосольні огірки — одна з найпопулярніших літніх закусок, яка чудово доповнює будь-яку страву і прикрашає застілля.
Приготовлені за нашим рецептом малосольні огірки будуть неймовірно ароматними, апетитними і хрусткими, з легкою гостринкою.
Інгредієнти:
- 2-2,5 кг огірків
- 1 стручок червоного гострого перцю
- 1 головка часнику
- 3-5 парасольок кропу
- 8-10 листків смородини
- 8-10 листків вишні
- 3-5 листків хрону
- 1 корінь хрону
- вода
- сіль
Приготування
Огірки вимити і замочити на 2-3 години в холодній воді.
Все листя промити, часник і корінь хрону очистити і нарізати невеликими шматочками, гострий перець нарізати кільцями.
Сіль розчинити у холодній питній воді з розрахунку 2 столові ложки без гірки солі на 1 л води.
На дно емальованої або скляної ємності викласти шар листя і пару парасольок кропу, потім щільно укласти половину норми огірків, пересипаючи їх коренем хріну, часником і гострим перцем, зверху знову листя, потім залишилися огірки з коренем хріну, часником і гострим перцем. Верхній шар — листя і парасольки кропу.
Підготовлені огірки залити розсолом так, щоб він їх повністю покрив, укласти зверху пласку тарілку догори дном, поставити на неї гніт, наприклад, літрову банку з водою і залишити при кімнатній температурі. Якщо в приміщенні с, огірки будуть готові вже на другу добу.
На замітку
Огірки вибирайте свіжі, середньої величини і правильної форми.
Якщо хочете, щоб вони засолилися швидше, перед посолюванням відріжте в них кінчики.
Приготовлені таким чином огірки можна законсервувати на зиму. Для цього слід їх перемити, укласти в банки, перекладаючи листям і спеціями, закип'ятити розсіл, у якому вони перебували, залити ним огірки і закатати.
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