Ударный беспилотник Bayraktar испытали в Украине (видео)

Беспилотник выполнил ряд учебно-боевых задач.

На аэродроме под Николаевом состоялись испытания турецкого ударного беспилотника Bayraktar, который поставлен в Украину.

Об этом сообщили в Минобороны, а также опубликовали видео.

"Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты ... Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", — рассказал заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.

По его словам, беспилотник Bayraktar в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей. Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами

Напомним, 12 января 2019 тогдашний президент Петр Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. 14 января в командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 существенно усилят обороноспособность Украины.

Накануне стало известно, что первый ударный турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину.

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