Украина получила первый турецкий беспилотник Bayraktar: фото

Его поставили для ВМС ВСУ.

Первый ударный турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставили в Украину.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет на своей странице в Facebook МОУ.

Отмечается, что в настоящее время украинские военные проводят окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. В Минобороны отметили, что ВМС получат эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей и возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Напомним, 12 января 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. 14 января в командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 существенно усилят обороноспособность Украины.

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