Словения открыла границы для украинцев: условия въезда в страну

Накануне ЕС внес Украину в "зеленый список" стран.
Словения открыла границы для въезда украинских граждан при условии предоставления негативного теста на коронавирус или сертификата вакцинации.
Соответствующая информация размещена на сайте "Советы путешественникам от консульской службы".
В частности, отмечается, что режим временного въезда в Словению для украинцев разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не больше чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививке против COVID-19.
Правила пересечения границы и въезда в Словению в режиме постоянного обновления можно отслеживать на веб-сайте полиции страны (https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during- the-coronavirus-epidemic) или на сайте правительства Словении (https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing).
Напомним, накануне Евросоюз внес Украину в "зеленый список" стран. Это означает, что страны ЕС могут открывать с Украиной границы.