В Украине +40°, но это не пик: когда ждать невыносимо высоких температур

В Украине +40°, но это не пик: когда ждать невыносимо высоких температур

Погода в ближайшие дни будет и в дальнейшем жаркой в Украине.

Погода в Украине будет крайне жаркая. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют почти + 40 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В частности, 17 июля преимущественно в Украине будет 32-34 градуса с отметкой «плюс». Несколько прохладнее будет на Западе, где с сегодняшнего дня прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, грозу. В западном регионе ожидается завтра днем, 17 июля, от +30 градусов до +33 градусов. Остальные области Украины останутся сухими.

В воскресенье, 18 июля, жара снова заполонит Украину. Однако дожди распространятся уже в Сумскую и Черниговскую области, в остальных регионах - солнечно и сухо. Температура воздуха преимущественно держаться на отметках + 32-34° С Свежее будет на Западе, где местами температура опустится до +28 градусов.

В начале следующей недели, 19-20 июля, будет прохладнее и дождливо преимущественно во всех областях Украины.

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В то же время, как отмечают синоптики, сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик. Наиболее жарким месяцем этого лета, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, станет август. Он говорит, что в течение него температура практически не опускаться ниже +30 градусов, а дождей будет мало.

Резкое похолодание синоптик прогнозирует со второй половины августа. Тогда ожидается, что температура опустится до 24-26 градусов тепла.

Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций. Как защититься от высоких летних температур.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Как сообщалось, плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. Оно надвигается с запада, с территории Польши.

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