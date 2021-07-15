иллюстрация пылевой бури в Киеве в июне 2021 / Укринформ

Украину накрывает пылевое облако из Сахары: чем оно опасно

Украину накрывает пылевое облако из Сахары: чем оно опасно

Пылевые облака опасны для людей, а также влияют на погоду и климат, говорит синоптик.

Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. Оно надвигается с запада, с территории Польши.

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Об этом в среду, 14 июля, сообщил синоптик Валерий латуха.

По его словам, такие пылевые облака опасные для людей и влияют на погоду.

"Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно угрожают больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшают видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", — отметил Валерий Латуха.

Источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.

Темно-красным цветом обозначены высокие концентрации пыли, которые максимально снижают прозрачность атмосферы.

фото/Валерий латуха, Facebook

"Поскольку аэрозоли трудно идентифицировать, когда они случаются на разных типах наземных поверхностей и поверхностей океана, Worldview предлагает несколько различных типов слоев изображений, которые помогают в идентификации", — написал синоптик.

Напомним, в четверг, 15 июля, в Украине и в дальнейшем держаться сильная жара и сухая погода. В западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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