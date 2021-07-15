Под стенами МВД собрались активисты, чтобы "отпраздновать" отставку Авакова

Под стенами МВД собрались активисты, чтобы "отпраздновать" отставку Авакова

Участники события также имеют требования к новому министру, которые готовы озвучить.

15 июля возле Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Их ждала полиция и перекрыла улицу Богомольца.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

Активисты пришли к стенам Министерства, чтобы "отпраздновать" и торжественно провести Арсена Авакова в отставку. А еще — требуют от нового министра, которого еще не назначили, начать работу по реформированию всей структуры Министерства.

Новости Украины: под стенами МВД собрались активисты, чтобы "отпраздновать" отставку Авакова

Как сообщает издание "Сегодня", около 21:30 активисты зажгли красные файеры и включили музыку. На месте событий собралось много людей: как участников события, так и заинтересованных горожан.

Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Аваков написал соответствующее заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу. 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

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