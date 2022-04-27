Удар будет нанесен по бункеру Путина — Аваков

Экс-руководитель МВД Украины назвал одну из причин, почему Россия не отважится применить ядерное оружие.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что западным спецслужбам известно местонахождение так называемого бункера Путина, в котором президент РФ может находиться во время применения ядерного оружия.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко.

По его мнению, именно по этой причине российский президент не решается нанести ядерный удар. Путин понимает, что ответный удар будет нанесен по тому месту, где он скрывается.

"Не надо думать, что не существует методов, в случае когда все ограничения сняты (а применение ядерного оружия — это снятие ограничений), целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", — сказал Аваков.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главным условием для контрнаступления украинских военных является наличие тяжелого вооружения.

Что такое тактическое ядерное оружие и как оно работает

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