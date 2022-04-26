"Реальный риск": Лавров пригрозил миру ядерной войной

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реальный

Лавров считает, что риск ядерной войны реален и потому эту опасность нельзя недооценивать.

Об этом глава МИД РФ сообщил в интервью российским пропагандистам на "Первом канале".

"Это наша важная позиция. Мы из нее выходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать", – сказал Лавров.

Он отметил, что в настоящее время в отличие от времен Карибского кризиса 1962 года, поставившего мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между главами РФ и США.

По словам российского министра, введение войск НАТО в Украину приведет к Третьей мировой войне.

Также Лавров пригрозил, что вооружения, которые поставляет Запад Украине, будут целью для вооруженных сил России.

Напомним, Зеленский считает, что Россия может использовать ядерное оружие.

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