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"Реальний ризик": Лавров пригрозив світові ядерною війною

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11к
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"Реальний ризик": Лавров пригрозив світові ядерною війною

Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни є реальним

Лавров вважає, що ризик ядерної війни реальний і тому цю небезпеку не можна недооцінювати.

Про це очільник МЗС РФ сказав в інтерв'ю російським пропагандистам на "Першому каналі".

"Це наша важлива позиція. Ми з неї виходимо. І мені дуже не хотілося б, щоб зараз, коли, як ви й сказали, посилаючись на шановних політологів, коли дійсно ризики вельми істотні, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздмухувалися, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати", - сказав Лавров.

Він зазначив, що наразі на відміну від часів Карибської кризи 1962 року, яка поставила світ на межу ядерної війни, немає довірливого каналу спілкування між очільниками РФ та США. 

За словами російського міністра, введення військ НАТО до України призведе до Третьої світової війни.

Також Лавров пригрозив, що озброєння, які Захід постачає Україні, будуть ціллю для збройних сил Росії.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Росія може використати ядерну зброю.

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