Угруповання ”Схід” за добу знищило до 160 окупантів

Угруповання ”Схід” за добу знищило до 160 окупантів

ЗСУ знищили три танки, БТР, чотири БМП, 12 АТТ, дві артилерійські системи, одну зенітну установку і два БПЛА.

Українські військові з угруповання "Схід" за добу знищили до 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.

Водночас 25 квітня українські захисники знищили:

особового складу – до 160 окупантів,

танків – 3,

БТР – 1,

БМП – 4,

АТТ – 12,

артилерійських систем – 2,

зенітна установка – 1,

БПЛА – 2.

Нагадаємо, Зеленський розказав, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

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