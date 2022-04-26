Угруповання ”Схід” за добу знищило до 160 окупантів

ЗСУ знищили три танки, БТР, чотири БМП, 12 АТТ, дві артилерійські системи, одну зенітну установку і два БПЛА.
Українські військові з угруповання "Схід" за добу знищили до 160 російських загарбників.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.
"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.
Водночас 25 квітня українські захисники знищили:
- особового складу – до 160 окупантів,
- танків – 3,
- БТР – 1,
- БМП – 4,
- АТТ – 12,
- артилерійських систем – 2,
- зенітна установка – 1,
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, Зеленський розказав, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від окупантів.
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