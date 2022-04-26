Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Угруповання ”Схід” за добу знищило до 160 окупантів

Дата публікації
Перегляди
1708
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Угруповання ”Схід” за добу знищило до 160 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ знищили три танки, БТР, чотири БМП, 12 АТТ, дві артилерійські системи, одну зенітну установку і два БПЛА.

Українські військові з угруповання "Схід" за добу знищили до 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.

Водночас 25 квітня українські захисники знищили:

  • особового складу – до 160 окупантів,
  • танків – 3,
  • БТР – 1,
  • БМП – 4,
  • АТТ – 12,
  • артилерійських систем – 2,
  • зенітна установка – 1,
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, Зеленський розказав, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

Читайте також:

Наступна публікація