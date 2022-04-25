"Помре Путін, можуть вбити і Кадирова": Анзор Масхадов про війни в Чечні та Україні і мирний договір із РФ

"Помре Путін, можуть вбити і Кадирова": Анзор Масхадов про війни в Чечні та Україні і мирний договір із РФ

Анзор Масхадов – син законно обраного президента Ічкерії Аслана Масхадова, убитого спецпідрозділом ФСБ 2005 року. Після смерті батька і захоплення Ічкерії він живе в Євросоюзі і критикує кадирівський режим у Чечні.

Анзор Масхадов приїхав до Києва, щоб зустрітись із місцевими політиками. Він хоче допомагати українцям у війні проти Росії.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН він розповів про першу і другу війну Росії з Чечнею, згадав, хто такі кадирівці, і розповів, чому їх називають клоунами.

Як ви реагуєте на події в Україні?

Болісно. Це так, як вони вторгалися до нас, у нашу республіку, точнісінько, ті самі події. Ці колони військ, ці обстріли, тактичні ракети, тобто такі ж удари були, бомби. І коли ми бачимо ось ці картини, яка ця трагедія, яка відбувається тут в Україні, - теж саме відбувалося у нас. У них причина була така ж, як і проти України - "нацисти", тобто нас звинувачували в тому, що ми утискали російське населення.

У нас було гірше. Чому? Тому, що ми воювали без будь-якої підтримки зброєю, словом, можна сказати з автоматом Калашникова та РПГ. По літаках стриляти було нічим, люди стріляли з автоматів.

Ви вже були повнолітнім і воювали в Чечні разом із Кадировим. Скажіть декілька слів про нього.

Так, дійсно я учасник першої російсько-чеченської війни. Так, у ЗМІ кажуть, що Кадиров нібито воював, але ні, він не воював. Він ходив зі своїм батьком, його батько був муфтієм, а він був, як охоронець його, ніби так. Його батько виступав на мітингах, закликав до війни проти росіян. Ви, мабуть чули, що Кадиров казав, що кожен чеченець повинен вбити 150 росіян, щоб вирішити проблему з Росією, тобто закликав до джихаду.

Чи був Ахмад Кадиров ФСБівцем?

Він був. Ще з того часу, коли навчався в Бухарі. Почав з КГБ, потім ФСБ. Тобто, давно працює. І ми пам'ятаємо, як він намагався розв'язати внутрішньочеченську війну у міжвоєнний період - 96-99 років - щоб ми почали між собою стріляти, а потім щоб російські війська вторглися, як миротворці.

Анзор Масхадов ексклюзивно розповів про першу та другу чеченські війни

А кадирівці справді такі страшні, як про них розповідають?

Їх так піднесли, як нібито це якісь елітні війська, наче вони щось можуть. Ні, вони не можуть. Я їх просто назву боягузами. Тому що вони навчені цим звірствам над своїм населенням. У подіях у цій війні, наскільки я знаю, вони перебувають в тилу. І знімають відеоролики, тому називають їх тіктокерами. Хтось там зі світлофором воюює, стріляють на відео.

У Бучі Кадиров нібито був, в Маріуполі навіть сфотографувався на фоні російської бензоколонки. Що чеченці думають з цього приводу?

Ми дивимося на нього як на клоуна. Я впевнений, він не посміє поїхати туди, де йде війна, і я впевнений, що його оточення туди не пустить. Де небезпечно, де бомбардують, де стріляють. Тому що вони не хочуть втратити цю людину.

Кажуть, він погано говорить чеченською?

Я іноді навіть не розумію, коли він говорить чеченською. Про його мову… Мені взагалі здається, що людина психічно хвора, або щось тут не те з головою. Коли він говорить, дійсно незрозуміло, що він хоче сказати. Сформулювати думку і сказати це йому складно, або він не може.

Чи достатньо зараз у Чечні сили в опозиції, щоб на тлі цих подій, які зараз відбуваються, провести якусь революцію?

Я вважаю що достатньо.

Чого не вистачаєте?

Гіркий досвід у тому, що ми воювали без будь-якої підтримки. Я дякую Богові, дякую цьому часу, що нарешті настав той час, що люди зрозуміли, хто насправді є терористом і найнебезпечнішою людиною, якщо він людина, - я про Путіна, тому що він звинуватив нас у тероризмі.

Чи є шанс в Кадирова після смерті Путіна обійняти його місце?

Я не думаю. Я в це не вірю.

Він же такий розрекламований...

Розрекламований, але я не думаю, що є такі плани. Не вірю в це.

А взагалі зробити якийсь переворот? Помре Путін, і почнеться: є спадкоємець Шойгу, Медведєв, очільник ФСБ і навіть Кадиров. Можливо, це може бути така ж історія, як після смерті Сталіна, - хто раніше за всіх. У такому разі Кадирова можуть, як Берію...?

Я розумію, про що ви, але я впевнений у них вже є план. Наприклад, якщо не буде Путіна, то хто буде за ним? Там все, я думаю, розписано. І може бути й таке, що помер Путін, вбивають і Кадирова.

Якщо Україна переможе Росію, то яка імовірність, що Чечня, Ічкерія, підніметься?

Тоді ми всі повернемося додому, чеченці, і в себе розберемося. Тобто буде повернення тієї нашої Ічкерії, чого ми очікуємо. Ми також чекаємо. Я скажу, що половина нашого народу виїхали до інших країн. І ми знаємо, що прийде день, і ми повернемося на свою рідну землю, де не буде путінського режиму, де не буде цих злочинців, диктаторського режиму. І сподіваємось на це, на крах Росії. На крах путінського режиму.

Ваш батько підписав мирний договір із Росією і РФ його практично зразу порушила. Чи варто Україні сьогодні підписувати теж саме?

В наших інтересах було хоч на один день зупинити війну. Що раніше, то краще, бо кожен день вони вбивали мирних жителів. А щодо переговорів я скажу, що ми чеченці говоримо такі слова, які сьогодні підходять: "Росіянин змінює свою думку 9 разів на день". Сьогодні він погодиться і сьогодні ж змінить свою думку. Ми сьогодні не віримо їм.

Україні варто укладати мирний договір, чи йти до кінця?

Не вірте, не вірте. Я, звичайно, сподіваюся, що мир настане на цій землі, і чим швидше, тим краще. Я дуже сподіваюсь на це, нікому не потрібна ця війна. Треба замислитись і про майбутнє, що Росія підготувала ще. Що вони підготують за рік чи через 5 років.

Мого батька вбили в той час, коли він зупинив війну в односторонньому порядку. І уявляєте - Росія йде на таку підлість, вона вбиває нашого президента. До речі, всі наші президенти, всі наші лідери вбиті під час війни.

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