Тіктокери Кадирова знову зганьбилися відсутністю військових навичок: показали, як стріляли з міномета

Тіктокери Кадирова записали чергове відео і знову зганьбилися відсутністю військових навичок.
Кадирівці записали чергове постановочне відео, аби вкотре прорекламувати свою "міць", але і на цей раз осоромилися у Мережі.
Вояку із Чечні висміяли у соцмережах за відсутність військових навичок. Щоб записати ролик йому знадобилась допомога російських військових.
На відео, яке з'явилось у Мережі, видно, як російські армійці заряджають міномет для кадирівця та показують, за який шнурок смикнути, аби він вистрілив.І лише після того, як солдати зарядили зброю і провели інструктаж, воїн Кадиров смикнув за мотузку. Варто зазначити, що з кадрів видно, що міномет стоїть серед населеного пункту, тож куди полетів боєприпас і чи не влучив у цивільні об'єкти - невідомо.
"Порожні" ролики кадирівців, які більш відомі, як тікток-війська, могли коштувати мирним українцям життя.
Нагадаємо, раніше кадирівці стали посміховиськом в Мережі, знявши на відео стрілянину з окопу в одному з населених пунктів України.
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