Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нуланд: Путін хоче, щоб від Маріуполя лишилося саме каміння

Дата публікації
Перегляди
1066
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нуланд: Путін хоче, щоб від Маріуполя лишилося саме каміння

Associated Press

Російська сторона блокує регулярний гуманітарний коридор з Маріуполя за вказівкою президента Росії Володимир Путіна.

Путін, який народився у Ленінграді, після блокади "не придумав нічого кращого, ніж блокаду прекрасного Маріуполя".

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Суспільному.

"Він хоче, щоб Маріуполь страждав, він хоче, щоб від Маріуполя лишилося саме каміння. Очевидно, ми хочемо дійти до стадії припинення вогню, евакуації... Але справа ще й у тому, щоб Путін зрозумів, що це ще один воєнний злочин, який він вчиняє і він буде відповідати за нього, якщо не дасть людям вийти", — додала заступниця державного секретаря США.

Напередодні російський президент оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

Президент США Джо Байден назвав нинішні події "критичним моментом" у конфлікті. Він пообіцяв відправити в Україну десятки гаубиць, 144 тисяч одиниць боєприпасів та тактичні безпілотники. Байден також оголосив про плани заборонити афілійованим з Росією торговим судам заходити до портів і прибережних вод США, що доповнить новий раунд західних санкцій щодо Москви.

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

Читайте також:

Наступна публікація