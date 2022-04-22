Нуланд: Путін хоче, щоб від Маріуполя лишилося саме каміння

Російська сторона блокує регулярний гуманітарний коридор з Маріуполя за вказівкою президента Росії Володимир Путіна.
Путін, який народився у Ленінграді, після блокади "не придумав нічого кращого, ніж блокаду прекрасного Маріуполя".
Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Суспільному.
"Він хоче, щоб Маріуполь страждав, він хоче, щоб від Маріуполя лишилося саме каміння. Очевидно, ми хочемо дійти до стадії припинення вогню, евакуації... Але справа ще й у тому, щоб Путін зрозумів, що це ще один воєнний злочин, який він вчиняє і він буде відповідати за нього, якщо не дасть людям вийти", — додала заступниця державного секретаря США.
Напередодні російський президент оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.
Президент США Джо Байден назвав нинішні події "критичним моментом" у конфлікті. Він пообіцяв відправити в Україну десятки гаубиць, 144 тисяч одиниць боєприпасів та тактичні безпілотники. Байден також оголосив про плани заборонити афілійованим з Росією торговим судам заходити до портів і прибережних вод США, що доповнить новий раунд західних санкцій щодо Москви.
Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
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