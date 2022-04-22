Більше не зароблятимуть на інтимі: OnlyFans припинила обслуговувати росіян

Більше не зароблятимуть на інтимі: OnlyFans припинила обслуговувати росіян

Платформа для дорослих OnlyFans більше не платитиме росіянам за їхній контент.

Це компанія зробила через війну РФ проти України.

Про це повідомляє Vice.

Платформа OnlyFans спеціалізується на контенті для дорослих. Проте через війну Росії проти України компанія призупинила можливість росіян заробляти на інтимному контенті.

"Через подальше посилення обмежень на оплату в Росію та з Росії, OnlyFans більше не може належним чином обслуговувати російську спільноту авторів. Тому ми вживаємо заходів для тимчасового призупинення облікових записів, з яких надходять платежі до Росії", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.

Читайте також: