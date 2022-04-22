Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Більше не зароблятимуть на інтимі: OnlyFans припинила обслуговувати росіян 

Дата публікації
Перегляди
1223
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Більше не зароблятимуть на інтимі: OnlyFans припинила обслуговувати росіян 

Фото: OnlyFans

Платформа для дорослих OnlyFans більше не платитиме росіянам за їхній контент.

Це компанія зробила через війну РФ проти України. 

Про це повідомляє Vice. 

Платформа OnlyFans спеціалізується на контенті для дорослих. Проте через війну Росії проти України компанія призупинила можливість росіян заробляти на інтимному контенті. 

"Через подальше посилення обмежень на оплату в Росію та з Росії, OnlyFans більше не може належним чином обслуговувати російську спільноту авторів. Тому ми вживаємо заходів для тимчасового призупинення облікових записів, з яких надходять платежі до Росії", - йдеться у заяві компанії. 

Нагадаємо, міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.

Читайте також:

Ростислав Шурма розповів про відновлення базової інфраструктури

Ростислав Шурма розповів про відновлення базової інфраструктури
Наступна публікація