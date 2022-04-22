Нуланд: Путин хочет, чтобы от Мариуполя остались только камни

Нуланд: Путин хочет, чтобы от Мариуполя остались только камни

Российская сторона блокирует регулярный гуманитарный коридор из Мариуполя по указанию президента России Владимира Путина.

Путин, родившийся в Ленинграде, после блокады "не придумал ничего лучше блокады прекрасного Мариуполя".

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью Суспільне.

"Он хочет, чтобы Мариуполь страдал, он хочет, чтобы от Мариуполя остались только камни. Очевидно, мы хотим дойти до стадии прекращения огня, эвакуации... Но дело еще и в том, чтобы Путин понял, что это еще одно военное преступление, которое он совершает и он будет отвечать за него, если не даст людям выйти", — добавила заместитель государственного секретаря США.

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Накануне российский президент объявил о захвате украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

Президент США Джо Байден назвал нынешние события "критическим моментом" в конфликте. Он пообещал отправить в Украину десятки гаубиц, 144 тысячи единиц боеприпасов и тактические беспилотники. Байден также объявил о планах запретить аффилированным с Россией торговым судам заходить в порты и прибрежные воды США, что дополнит новый раунд западных санкций в отношении Москвы.

Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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