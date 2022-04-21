"Сатана – не самоубийца": Арестович о вероятности ядерного удара Россией

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, будет ли использовать Россия ядерное оружие против Украины.

Страна-агрессор неоднократно заявляла, что в случае необходимости нанесет ядерный удар по Украине. Арестович заявил, что диктатор РФ не будет давать соответствующее распоряжение и объяснил, почему.

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Вероятность нулевая. Это просто нелогично. До сих пор они (ред. — власти РФ) демонстрировали рациональное поведение - бесчеловечное, но рациональное", — прокомментировал Арестович.

Политик объяснил, что РФ не будет применять ядерное оружие потому, что это будет конец и для самой страны. Ведь западные страны нанесут ответный удар. В частности, Борис Джонсон заявил, что вдруг РФ применит против Украины оружие массового поражения, то страну-агрессора ждет ответный ответ.

Арестович считает, что россияне понимают, какой конец их ждет в случае применения ядерного оружия.

"Надо понять им одну важную вещь – их никто не боятся: ни с ядерным оружием, ни без нее. Никто таких выходок от них не будет терпеть. Поэтому они не должны применять ядерное оружие. Могут, но, думаю, не должны. Сатана – не самоубийца", — добавил Арестович.

Напомним, Алексей Арестович объяснил, что значит окрашенная красным цветом территория на карте боевых действий на востоке и юге Украины.

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