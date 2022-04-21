Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 21 апреля: список

Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 21 апреля: список

В РФ говорят, что их военные не занимаются мародерством.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 21 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

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"Назначенный "врагом" глава временной администрации освобожденной территории Харьковской области" Ганчев заявил, что "не исключается проведение референдума по статусу Харьковской области, но жители не проявляли соответствующей инициативы". Предостерегаем: это – манипуляция!

Минобороны РФ сообщило, что "в населенном пункте Воскресенское украинские военные провели фейковые съемки "актов мародерства", совершенных военными РФ. Переодетые боевики на автомобилях со знаком "Z" на камеру грабили частные дома". Предостерегаем: это – фейк!

Пропагандисты РФ вырвали из контекста и предоставили негативную коннотацию словам мэра Варшавы Тшасковского, который якобы "пожаловался на проблемы из-за наплыва беженцев из Украины, что создает огромное давление на город". Предостерегаем: это – манипуляция!

Напомним, ранее Сергей Гайдай опроверг взятие оккупантами Рубежного. Уже третий раз россияне пытаются вбросить информацию об "освобождении" города.

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