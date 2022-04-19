Оккупанты разбомбили завод "Азовсталь": под завалами оказалось много людей — полк "Азов"

Защитники Мариуполя призывают немедленно спасти жителей города.

Российские оккупанты наносили удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

Это в комментарии "Радио Свобода" сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь.

По его словам, оккупанты сбрасывали на "Азовсталь" сверхмощные бомбы. Под завалами находятся "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", — подчеркнул Паламар.

Напомним, 18 апреля российские военные начали наносить удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

Там, в подземных укрытиях, находилась не менее тысячи мирных жителей. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

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