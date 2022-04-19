Окупанти розбомбили завод "Азовсталь": під завалами опинилося багато людей – полк "Азов"

Захисники Маріуполя закликають негайно врятувати мешканців міста.

Російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

Це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

За його словами, окупанти скидали на "Азовсталь" надпотужні бомби. Під завали наразі перебуває "дуже багато людей".

"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", – наголосив Паламар.

Нагадаємо, 18 квітня російські військові почали завдавати ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.

Там, в підземних укриттях, перебувала щонайменше тисяча мирних жителів. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

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