Якщо окупанти візьмуть під контроль Маріуполь, мирних переговорів більше не буде — Арестович

Якщо окупанти візьмуть під контроль Маріуполь, мирних переговорів більше не буде — Арестович

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що в разі взяття окупантами контролю над маріуполем, мирних переговорів з Росією може більше не бути.

Арестович заявив, що в такому випадку головною ціллю для України стане повне знищення ворога.

про це він сказав під час свого звернення 19 квітня.

"Президент України Володимир Зеленський нагадав їм (окупантам - ред.), що якщо вони доб’ють Маріуполь, мирних переговорів може і не бути. Тоді наш головний напрямлок дій буде повне знищення противника, опираючись на західну допомогу і на те, що росіянам допомогу брати нема де", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович також повідомив, що загарбники намагаються оточити українських військових. Для цього окупанти завдаються ударів в районі Харкова та Гуляйполя, аби відволікти ЗСУ. Разом з тим ворог намагається взяти місто Маріуполь, але йому це не вдається.

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